Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва» Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса
| | За год количество сделок с ипотекой в Москве увеличилось на 82%

За год количество сделок с ипотекой в Москве увеличилось на 82%

Сегодня, 12:07
Исходя из данных Росеестра, количество сделок с ипотекой по Москве в феврале увеличилось на 82% при сравнении с показателями прошлого года по этому месяцу. Относительно января число договоров по недвижимому имуществу возросло на 11%.

За год количество сделок с ипотекой в Москве увеличилось на 82%

 

В феврале официально зарегистрировано пять тысяч контрактов по ипотеке. Еще в прошлом месяце зафиксировали более десяти тысяч договоров купли-продажи и обмена жилья. Данный показатель выше на 17%, чем в прошлом году. Если сравнивать с январем, то произошло увеличение на 21%. В феврале заключили 5,6 тысяч ДДУ, это больше показателей прошлого года на 71%.

Замечена положительная динамика на рынке, где осуществляются сделки с недвижимым имуществом. Люди активно приобретают, реализуют, обменивают апартаменты и дома. По прогнозам аналитиков, данная закономерность разовьется в ближайшем будущем.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В феврале количество сделок с жильем выросло на 62%
В феврале количество сделок с жильем выросло на 62%

 По сведениям Росреестра в феврале 2016 года в долевом строительстве жилья участие россиян выросло. Только за февраль текущего года было оформлено 2,1

Количество сделок с новостройками в Москве увеличилось вдвое
Количество сделок с новостройками в Москве увеличилось вдвое

В официальном сообщении столичного управления Росреестра говорится о том, что количество проведенных сделок с московскими новостройками увеличилось вдвое и

В августе количество сделок по недвижимости в Москве выросло на 35%
В августе количество сделок по недвижимости в Москве выросло на 35%

Количество сделок по недвижимости в Москве выросло на 35%, достигнув отметки 9944. Такие данные передал Росреестр по итогам прошлого месяца.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости