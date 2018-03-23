За год количество сделок с ипотекой в Москве увеличилось на 82%

Исходя из данных Росеестра, количество сделок с ипотекой по Москве в феврале увеличилось на 82% при сравнении с показателями прошлого года по этому месяцу. Относительно января число договоров по недвижимому имуществу возросло на 11%.

Домбровский Сергей

В феврале официально зарегистрировано пять тысяч контрактов по ипотеке. Еще в прошлом месяце зафиксировали более десяти тысяч договоров купли-продажи и обмена жилья. Данный показатель выше на 17%, чем в прошлом году. Если сравнивать с январем, то произошло увеличение на 21%. В феврале заключили 5,6 тысяч ДДУ, это больше показателей прошлого года на 71%.Замечена положительная динамика на рынке, где осуществляются сделки с недвижимым имуществом. Люди активно приобретают, реализуют, обменивают апартаменты и дома. По прогнозам аналитиков, данная закономерность разовьется в ближайшем будущем.