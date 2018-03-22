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| | США отсрочили введение пошлин на импорт металлов из ЕС

США отсрочили введение пошлин на импорт металлов из ЕС

Сегодня, 22:45
По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, в Вашингтоне приняли решение отсрочить введение пошлин на ввоз стали и алюминия из стран ЕС, Бразилии, Аргентины, Австралии и Кореи. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

США отсрочили введение пошлин на импорт металлов из ЕС

 

Изначально США освободили от пошлин Канаду и Мексику. После анализа ситуации, в Вашингтоне решили повременить с налогами по отношению продукции из алюминия и стали из ЕС и вышеперечисленных держав. Ранее США признали импорт металлов основным фактором, подрывающим экономику страны. Руководители ЕС не стали молчаливыми наблюдателями, а заявили об ответных мерах. В качестве аргументов Евросоюз собирался обложить пошлиной американские транспортные средства, продукцию легкой промышленности и прочие товары.

В Вашингтоне хорошо обдумали над последствиями подобных решений и отказались от обложения пошлинами стали и алюминия из Европы. На какой срок отложили введение налога на импорт не указывается. Политики будут смотреть по международной обстановке и на основе полученных данных о развитии событий в мире делать соответствующие выводы.
Домбровский Сергей
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