США отсрочили введение пошлин на импорт металлов из ЕС

Изначально США освободили от пошлин Канаду и Мексику. После анализа ситуации, в Вашингтоне решили повременить с налогами по отношению продукции из алюминия и стали из ЕС и вышеперечисленных держав. Ранее США признали импорт металлов основным фактором, подрывающим экономику страны. Руководители ЕС не стали молчаливыми наблюдателями, а заявили об ответных мерах. В качестве аргументов Евросоюз собирался обложить пошлиной американские транспортные средства, продукцию легкой промышленности и прочие товары.
В Вашингтоне хорошо обдумали над последствиями подобных решений и отказались от обложения пошлинами стали и алюминия из Европы. На какой срок отложили введение налога на импорт не указывается. Политики будут смотреть по международной обстановке и на основе полученных данных о развитии событий в мире делать соответствующие выводы.