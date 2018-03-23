Ассоциация «РазДельный Сбор» и ГК «ЭкоТехнологии» будут совместно продвигать РСО

С 21-го по 23-е марта на территории Санкт-Петербурга проходит XVIII форум «Экология большого города». Это мероприятие международного уровня, и в первый день его работы подробно обсуждались вопросы развития раздельного сбора отходов (РСО). Отмечается, что в рамках Круглого стола на эту актуальную тематику Ассоциация «РазДельный Сбор» и ГК «ЭкоТехнологии» заключили соглашение. В его рамках они будут сотрудничать и информационно взаимодействовать для полномасштабного информирования граждан об инфраструктуре и важности РСО, сообщает Новая Губерния.

Первый шаг в рамках этого соглашения — включение в карту РСО объектов, запущенных в последние два года группой компаний «ЭкоТехнологии» вместе с партнерами. Это наиболее полная база данных пунктов приема по всей Российской Федерации. Базу регулярно обновляют и пополняют волонтеры. Стоит добавить, что Компанией был передан Ассоциации ряд новых адресов еще до заключения соглашения. Теперь на карте появится свыше трехсот новых точек, где установлены сетчатые контейнеры для сбора пластиковых отходов.



