Фермеры Калужской области обсудили развитие сельского хозяйства РФ на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

Недавно российский лидер Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Это мероприятие в течение двух дней принимал на своей площадке Краснодар. В ходе рабочих встреч и заседаний обсуждались успехи отечественной сельскохозяйственной отрасли, рост ее экспорта и производственных объемов. Достаточно сказать, что за последнее время в России выросло производство зерна (в два раза), мяса птицы (в пять раз) и свинины (в два с половиной раза). Об этом сообщает служба новостей «АККОР».

Одним из передовых сельскохозяйственных регионов в РФ выступает Калужская область. Отмечается, что за последние пять лет гранты на развитие собственного дела были выделены десяткам местных КФХ, Это позволило увеличить в полтора раза производство молока и мяса в регионе, а также в три раза нарастить поголовье коров. Помощь и внимание со стороны Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и главы местного Минсельхоза Леонида Громова во многом способствовали впечатляющим результатам региона.



