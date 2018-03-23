Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | Фермеры Калужской области обсудили развитие сельского хозяйства РФ на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

Фермеры Калужской области обсудили развитие сельского хозяйства РФ на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

Сегодня, 04:18

Недавно российский лидер Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Это мероприятие в течение двух дней принимал на своей площадке Краснодар. В ходе рабочих встреч и заседаний обсуждались успехи отечественной сельскохозяйственной отрасли, рост ее экспорта и производственных объемов. Достаточно сказать, что за последнее время в России выросло производство зерна (в два раза), мяса птицы (в пять раз) и свинины (в два с половиной раза). Об этом сообщает служба новостей «АККОР».

Фермеры Калужской области обсудили развитие сельского хозяйства РФ на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

 

Одним из передовых сельскохозяйственных регионов в РФ выступает Калужская область. Отмечается, что за последние пять лет гранты на развитие собственного дела были выделены десяткам местных КФХ, Это позволило увеличить в полтора раза производство молока и мяса в регионе, а также в три раза нарастить поголовье коров. Помощь и внимание со стороны Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и главы местного Минсельхоза Леонида Громова во многом способствовали впечатляющим результатам региона.

 



Новости по теме
Производство мяса в России существенно выросло
Производство мяса в России существенно выросло

Росстат опубликовал отчет об экономических показателях РФ за первое полугодие 2016 года. Согласно этих данных, производство мяса и мясных продуктов в России

Кредитование сельского хозяйства выросло в 2,5 раза
Кредитование сельского хозяйства выросло в 2,5 раза

За 2016 год в Саратовской области прирост сельскохозяйственных продуктов составил 13%. Об этом сообщили российские СМИ.

Россия с начала года снизила импорт сыра в 10 раз
Россия с начала года снизила импорт сыра в 10 раз

Российская Федерация сократила объем импорта за год мяса в пять раз, а сыра и сырной продукции – в 10 раз.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости