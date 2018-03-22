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| | Акции угольной компании «Распадская» упали после рекомендации не платить дивиденды?

Акции угольной компании «Распадская» упали после рекомендации не платить дивиденды?

Сегодня, 17:24
Представители совета директоров одной из крупнейших угольных компаний Российской Федерации «Распадская», выступили с рекомендациями относительно отказа по выплате дивидендов по итогам прошедшего 2017 года, о чем говорят опубликованные материалы компании.

Акции угольной компании «Распадская» упали после рекомендации не платить дивиденды?

 

Сергей Степанов, генеральный директор компании, еще в марте прошлого года выступал с заявлением о том, что компания планирует возобновление выплаты дивидендов после 2017 года. Все дело в том, что последний раз итоговые дивиденды выплачивались еще в 2011 году.

По состоянию на 13 часов по Москве акции «Распадской» упали в цене более чем на 11% и составили 103 рубля за ценную бумагу. При этом, в моменте снижения акций достигали 14,8%.

«Распадская» занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Горно-металлургическая компания Evraz владеет 82% акций «Распадской», 12% акций торгуются на Московской бирже.
Николай Офицеров
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