ВТБ временно понизил ставку по ипотеке для медиков и педагогов до 8,8/%

Банк ВТБ намерен пойти на временное снижение ставки по ипотеке для работников медицинской сферы и педагогов. Нижний предел составит 8,8%. Об этом сообщили в пресс-службе финансово-кредитного учреждения.

Дарья Светозарова

Продлится эта акция до 31 мая. Отмечается, что такая ставка будет актуальна для клиентов банка, получающих через него заработную плату, работников медицинской отрасли и сферы образования, а также правоохранителей, налоговиков, чиновников федерального и муниципального уровня, которые принимают участие в программе «Люди дела».Ставка 8,9% будет доступна по программе покупки жилья от 65 квадратных метров. Понижение ставки также получат военнослужащие. Участники программы «Ипотека для военнослужащих» будут до 31 мая будут платить по ставке в 9,3%.За первые два месяца текущего года ВТБ выдал 26 тысяч кредитов по ипотеке. Их общая сумма составила 58 миллиардов рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2017. На первый день весны ипотечный портфель банка достиг 1,12 триллионов рублей.