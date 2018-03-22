Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина" «Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками В Москве цветочные часы на Поклонской горе запустят 1 мая В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии «ВладТайм» ждёт извинений от Слуцкого В Сети насмехаются над любовью американского спецназа к салу и нефти
| | ВТБ временно понизил ставку по ипотеке для медиков и педагогов до 8,8/%

ВТБ временно понизил ставку по ипотеке для медиков и педагогов до 8,8/%

Сегодня, 15:57
Банк ВТБ намерен пойти на временное снижение ставки по ипотеке для работников медицинской сферы и педагогов. Нижний предел составит 8,8%. Об этом сообщили в пресс-службе финансово-кредитного учреждения.

ВТБ временно понизил ставку по ипотеке для медиков и педагогов до 8,8/%

 

Продлится эта акция до 31 мая. Отмечается, что такая ставка будет актуальна для клиентов банка, получающих через него заработную плату, работников медицинской отрасли и сферы образования, а также правоохранителей, налоговиков, чиновников федерального и муниципального уровня, которые принимают участие в программе «Люди дела».

Ставка 8,9% будет доступна по программе покупки жилья от 65 квадратных метров. Понижение ставки также получат военнослужащие. Участники программы «Ипотека для военнослужащих» будут до 31 мая будут платить по ставке в 9,3%.

За первые два месяца текущего года ВТБ выдал 26 тысяч кредитов по ипотеке. Их общая сумма составила 58 миллиардов рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2017. На первый день весны ипотечный портфель банка достиг 1,12 триллионов рублей.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке
Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке

Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке до 10%, при условии соблюдения схемы "Больше метров - меньше ставка". По стандартной программе, ставка по ипотеке составит

Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке
Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

Начиная с понедельника, 20 марта, Сбербанк снизил ставки на 0,85% по продуктам "Военная ипотека". В пресс-службе крупнейшего в стране банка сообщили, что

Сбербанк снизил ставки по «Военной ипотеке»
Сбербанк снизил ставки по «Военной ипотеке»

Сбербанк снизил ставки по продукту «Военная ипотека» на 1,4 п.п. Новая ставка составляет 9,5%, она распространяется на готовое и строящееся жилье.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости