Страховщиков России разделят на базовых и универсальных

При этом, компаниям с базовой лицензией не придется повышать размеры собственного капитала. Данное разделение аналогично тому, которое действует с 1 января 2018 года для всех банковских структур.
Минимальный размер общего капитала банка, если у того есть универсальная лицензия - 1 миллиард рублей, базовая - 300 миллионов. Также «базовые» банки смогут открывать вклады для физических и юридических лиц и наладить выдачу кредитов, делать переводы, продавать и покупать валюту.
«К законопроекту о так называемом «входном билете» было немало замечаний. В основном критиковали представители страхового рынка. Многие критиковали, однако в ходе дискуссии удалось договориться, что и для страхового рынка появится регулирование. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет значительно меньше, чем для тех, которые указывают универсальные услуги», - заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.