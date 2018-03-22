Страховщиков России разделят на базовых и универсальных

Российские страховщики будут разделены на две группы, среди них будут компании с универсальной и базовой лицензией. Соответствующей договоренности удалось достигнуть во время обсуждения правок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков.

Николай Офицеров

При этом, компаниям с базовой лицензией не придется повышать размеры собственного капитала. Данное разделение аналогично тому, которое действует с 1 января 2018 года для всех банковских структур.Минимальный размер общего капитала банка, если у того есть универсальная лицензия - 1 миллиард рублей, базовая - 300 миллионов. Также «базовые» банки смогут открывать вклады для физических и юридических лиц и наладить выдачу кредитов, делать переводы, продавать и покупать валюту.», - заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.