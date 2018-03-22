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| | Страховщиков России разделят на базовых и универсальных

Страховщиков России разделят на базовых и универсальных

Сегодня, 15:48
Российские страховщики будут разделены на две группы, среди них будут компании с универсальной и базовой лицензией. Соответствующей договоренности удалось достигнуть во время обсуждения правок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков.

Страховщиков России разделят на базовых и универсальных

 

При этом, компаниям с базовой лицензией не придется повышать размеры собственного капитала. Данное разделение аналогично тому, которое действует с 1 января 2018 года для всех банковских структур.

Минимальный размер общего капитала банка, если у того есть универсальная лицензия - 1 миллиард рублей, базовая - 300 миллионов. Также «базовые» банки смогут открывать вклады для физических и юридических лиц и наладить выдачу кредитов, делать переводы, продавать и покупать валюту.

«К законопроекту о так называемом «входном билете» было немало замечаний. В основном критиковали представители страхового рынка. Многие критиковали, однако в ходе дискуссии удалось договориться, что и для страхового рынка появится регулирование. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет значительно меньше, чем для тех, которые указывают универсальные услуги», - заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Николай Офицеров
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