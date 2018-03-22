Матвиенко: В России нужно заменить обязательное медстрахование добровольным

На заседании научно-экспертного проекта по реализации наставлений президента России выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она настоятельно рекомендует превратить обязательное медицинское страхование в добровольное.

Домбровский Сергей

По словам Матвиенко, фонд ОМС является абсолютно необязательной прослойкой, помогающей чиновникам обогатиться за чужой счет. Деньги из федерального и регионального бюджета должны перечисляться напрямую на помощь людям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Переводить финансовые средства в ФОМС не требуется, поскольку от этого нет никакой пользы обществу, зато выгоду получают чиновники.Матвиенко упомянула о многочисленных жалобах простых людей. Граждане недовольны обязательным медицинским страхованием в России. По мнению спикера Совета Федерации, нужно, чтобы люди самостоятельно принимали решение о необходимости заключения договоров с различными фондами. Если человек не хочет сотрудничать с ФОМС, то это его право и не нужно никого ограничивать.