ФАС разрешила Alliance Rostec Auto B.V. купить 75% акций «АвтоВАЗа»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила официальную просьбу Alliance Rostec Auto B.V. о приобретении более 75% акций «АвтоВАЗа». Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Виктория Озерова

В прошедшем году глава госкомпании «Ростех», которая является одним из основателей Alliance Rostec Auto B.V., Сергей Чемезов заявил о том, что госкорпорация планирует упразднить холдинговое предприятие и перейти к прямому управлению «АвтоВАЗом» совместно с Renault-Nissan. В феврале глава «АвтоВАЗа» Николай Мор объявил об уходе с должности. Глава «Ростеха» уточнил, что он будет руководить предприятием и региональным отделением Renault, пока ему не подберут замену. Затем Alliance Rostec отправила в ФАС прошение о покупке более 75% акций «АвтоВАЗа».Сегодня антимонопольное ведомство обнародовало ответ. Ходатайство было удовлетворено.