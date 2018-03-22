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| | ФАС разрешила Alliance Rostec Auto B.V. купить 75% акций «АвтоВАЗа»

ФАС разрешила Alliance Rostec Auto B.V. купить 75% акций «АвтоВАЗа»

Сегодня, 15:42
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила официальную просьбу Alliance Rostec Auto B.V. о приобретении более 75% акций «АвтоВАЗа». Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

ФАС разрешила Alliance Rostec Auto B.V. купить 75% акций «АвтоВАЗа»

 

В прошедшем году глава госкомпании «Ростех», которая является одним из основателей Alliance Rostec Auto B.V., Сергей Чемезов заявил о том, что госкорпорация планирует упразднить холдинговое предприятие и перейти к прямому управлению «АвтоВАЗом» совместно с Renault-Nissan. В феврале глава «АвтоВАЗа» Николай Мор объявил об уходе с должности. Глава «Ростеха» уточнил, что он будет руководить предприятием и региональным отделением Renault, пока ему не подберут замену. Затем Alliance Rostec отправила в ФАС прошение о покупке более 75% акций «АвтоВАЗа».

Сегодня антимонопольное ведомство обнародовало ответ. Ходатайство было удовлетворено.
Виктория Озерова
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