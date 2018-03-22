В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства, что им подписано постановление об индексации социальных пенсий и некоторых других выплат с 1 апреля 2018 года.

Сергей Денисов

Глава кабинета добавил, что индексация коснется около 4 миллионов россиян. Был озвучен индекс повышения, который составит 1,029. На эти цели было правительством выделено 10 миллиардов рублей.Повышение коснется социальных выплат различных категорий пенсионеров. Это и военнослужащие срочной службы, призванные в армию по указу Верховного Главнокомандующего, лица пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, летный состав ВВС страны, инвалиды детства и другие категории граждан.Премьер-министр заявил, что индексация социальных выплат – плановое мероприятие, которое производится ежегодно и соответственные суммы всегда закладываются в бюджет.