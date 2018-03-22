Маневр 22/22: В Минфине РФ думают над увеличением налогов

В Кабмине РФ всерьез задумываются о повышении налоговой ставки. В результате «настроек» системы налогообложения, налоги на доходы физлиц могут увеличиться до 15%. Также не исключается возвращение налога с продаж и роста НДС.

Дарья Светозарова

Российский Минфин также намерен «продавить» налоговые реформы в нефтяной отрасли. Все эти предложения планируют внести на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии. Обсуждались эти предложения во время совещания по экономическим вопросам при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. О необходимости «настройки» заявил сам глава правительства. Дмитрий Анатольевич уточнил, что налоговая система должна служить нескольким взаимосвязанным целям, в числе которых пополнение бюджета и стимуляции структурных сдвигов. Главное, по словам премьера, сбалансировать два эти подхода.Представители финансового ведомства выступают за формулу 22% на 22%. Расшифровывается она следующим образом: с 30% до 22% снижается ставка страховых взносов и в то же время с 18% до 22% растет налог на добавленную стоимость. Рассматривается также вариант, когда НДС остается на уровне 18%, а вместо этого регионам дадут право самостоятельно устанавливать налог с оборота. Отмечается, что речь в данном случае идет о возрождении налога с продаж, но под другим названием.