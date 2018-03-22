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| | «Ничего страшного»: Дворкович не увидел проблемы в увеличении НДФЛ до 15%

«Ничего страшного»: Дворкович не увидел проблемы в увеличении НДФЛ до 15%

Сегодня, 13:41
Вице-премьер Аркадий Дворкович полагает, что увеличение налога на доходы физических лиц на два процента с 13 до 15 не окажет существенной мотивации для бегства капитала из страны или повышения тенизации экономики. Об этом чиновник сказал на встрече со студентами Российского экономического университета имени Плеханова.

«Ничего страшного»: Дворкович не увидел проблемы в увеличении НДФЛ до 15%

 

Дворкович пояснил аудитории, что страна довольно долго находилась на плоской шкале исчисления налогов в 13%. Повышение их на два процента позволит направить дополнительные средства на медицину.

В то же время, напомнил он слушателям, что еще три года назад в Государственной Думе обсуждалась законодательная инициатива о замене плоской системы налогообложения прогрессивной. Когда предлагалось освободить всех россиян, имеющих доход до 15 000 рублей от всех налогов, переложив всю тяжесть на остальных предпринимателей, имеющих существенные прибыли. Тогда Президент РФ Владимир Путин поручил продумать налоговую стратегию, мотивирующую бизнес к развитию.

На данный момент никаких кардинальных решений о повышении НДФЛ не принято. В правительстве идет пока только обсуждение такой возможности. Есть сторонники повышения налога и противники такой меры. Против изменения налоговой ставки выступают Минфин и Минэкономразвития.
Сергей Денисов
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