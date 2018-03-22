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| | Forbes определил, какие банки в России являются самыми надежными

Forbes определил, какие банки в России являются самыми надежными

Сегодня, 13:27
Американский финансовый журнал Forbes провел сравнительный анализ банков, действующих на территории России, и выявил наиболее надежные из них. В списке состояли 100 кредитных учреждений. Первое место досталось Росбанку.

Forbes определил, какие банки в России являются самыми надежными

 

Ранжирование проводилось в нескольких стадиях. На первой отсеяли наиболее слабых конкурентов. В итоге остались лишь 13 самых успешных финансовых заведений. Среди лидеров ранжирования выбирали лучших. Специалисты рассматривали различные критерии для определения победителей. На первую позицию поставили Росбанк, затем идет Unicredit, замыкает тройку надежнейших Райффайзенбанк.

Крупнейшая кредитная организация России Сбербанк заняла четвертое место. В лидерах рейтинга оказались дочерние предприятия зарубежных финансовых учреждений. В прошлом году ЦБ РФ оставил без лицензий 40 банков России.
Домбровский Сергей
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