Экспортные объемы московской экономики в 2017 году показали рост на 4%

Об уверенном росте экспортных объемов столичной экономики рассказал руководитель городского ДЭПИР Владимир Ефимов. По его словам, за минувший год этим объемам удалось прибавить 4,1% в сравнении с 2016-м годом. Экспорт в секторе услуг увеличился на 6,5%, а в товарном сегменте — на 3,5%. Общий объем экспорта Москвы превысил 9,8 триллиона рублей. Что касается самого уверенного роста экспортных объемов, то им отметились высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Об этом написалИнвестпортал Москвы.

В своем комментарии Владимир Ефимов напомнил, что в Москве на протяжении двух последних лет успешно функционирует программа по поддержке промышленности. В частности, она направлена на развитие высокотехнологичных отраслей. Уверенный рост экспорта столицы доказывает эффективность этой программы, — заявил министр.



