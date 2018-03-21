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| | Стоимость нефти возросла на 2% из-за сокращений поставок из США

Стоимость нефти возросла на 2% из-за сокращений поставок из США

Сегодня, 20:20
После нефтяных торгов 20 марта стало известно, что стоимость барреля нефти составляет более 67 долларов. Одной из причин роста цен стало сокращение поставок нефти со стороны США.

Стоимость нефти возросла на 2% из-за сокращений поставок из США

 

После прошедших 20 марта торгов по нефти стало известно о повышении цены на нефть на 2% - за один баррель нужно отдать 67,87 долларов. Ранее институт нефти США информировал об уменьшении нефтяных запасов на 1,063 млн баррелей. К этому добавилось усиление напряженных политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что может быть причиной возможных будущих перебоев в поставках нефти.

По данным торгов на 21 марта цена на нефть марки Brent составляла 67,56 долларов. 20 марта на лондонской бирже ICE нефть Brent стоила 67,42 доллара, а нефть от WTI – 62,41 доллара.

Экономические эксперты говорят о возможном преодолении январских максимумов в стоимости нефти в 70 и 71,25 долларов. Однако, в случае увеличения курса доллара после заседания ФРС, может произойти корреляция цен в нефтяной сфере – вероятно падение до уровня 66,2-66,8 долларов.
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