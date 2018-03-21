Стоимость нефти возросла на 2% из-за сокращений поставок из США

После прошедших 20 марта торгов по нефти стало известно о повышении цены на нефть на 2% - за один баррель нужно отдать 67,87 долларов. Ранее институт нефти США информировал об уменьшении нефтяных запасов на 1,063 млн баррелей. К этому добавилось усиление напряженных политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что может быть причиной возможных будущих перебоев в поставках нефти.
По данным торгов на 21 марта цена на нефть марки Brent составляла 67,56 долларов. 20 марта на лондонской бирже ICE нефть Brent стоила 67,42 доллара, а нефть от WTI – 62,41 доллара.
Экономические эксперты говорят о возможном преодолении январских максимумов в стоимости нефти в 70 и 71,25 долларов. Однако, в случае увеличения курса доллара после заседания ФРС, может произойти корреляция цен в нефтяной сфере – вероятно падение до уровня 66,2-66,8 долларов.