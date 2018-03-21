Минфин США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки

Министерство финансов США вынесло решение накладывать санкции на все криптовалютные кошельки, имеющиеся у тех лиц, которые внесены в черный список.

Пелагея Лебединская

Решение о санкциях Министерство финансов приняло после выданного Белым домом приказа, подписанного Дональдом Трампом, о запрете гражданам США устраивать торги новой венесуэльской цифровой валютой. Из-за этого Министерство решило начать перечисление криптовалютных кошельков в фонд государства тех лиц, которые находятся в списке подозреваемых в использовании криптовалюты в преступных целях. Списки адресов лиц из черного списка и всю информацию о них Министерству финансов предоставит агентство национальной безопасности США, которое отслеживает всех пользователей криптовалюты.По мнению политологов, такие санкции очень полезны. они будут препятствовать лицам из преступных группировок совершать незаконные сделки.