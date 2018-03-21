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| | Минфин США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки

Минфин США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки

Сегодня, 17:27
Министерство финансов США вынесло решение накладывать санкции на все криптовалютные кошельки, имеющиеся у тех лиц, которые внесены в черный список.

Минфин США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки

 

Решение о санкциях Министерство финансов приняло после выданного Белым домом приказа, подписанного Дональдом Трампом, о запрете гражданам США устраивать торги новой венесуэльской цифровой валютой. Из-за этого Министерство решило начать перечисление криптовалютных кошельков в фонд государства тех лиц, которые находятся в списке подозреваемых в использовании криптовалюты в преступных целях. Списки адресов лиц из черного списка и всю информацию о них Министерству финансов предоставит агентство национальной безопасности США, которое отслеживает всех пользователей криптовалюты.

По мнению политологов, такие санкции очень полезны. они будут препятствовать лицам из преступных группировок совершать незаконные сделки.
Пелагея Лебединская
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