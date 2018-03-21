Криптовалюта Bitcoin Cash становится популярной среди продавцов

В связи с тем, что криптовалюта Bitcoin Cash (BCH) отныне может использоваться в качестве оплаты за товары и услуги по всему миру, данный тип электронной валюты набирает небывалую популярность среди множества продавцов.

Александр Вест

Представители новостного портала news Bitcoin сообщили об успешном внедрении платёжной системы под названием Bitpay, в которой за различные товары и услуги можно рассчитываться криптовалютой BCH. Данная платёжная система поддерживается дебетовыми банковскими карточками Visa. Значительный рост торговцев, использующих платёжную систему Bitpay, был замечен в Европе, США, Азии, а также Южной Америке.Стоит отметить, что в список поставщиков Bitpay были включены такие именитые компании как: JM Bullion, Newegg, Vodi, Vultr, Heifer International, Namecheap, Wefunder, eGifter, Zeek, Gyft и множество других. Использование BCH будет в значительной степени увеличено благодаря новой южнокорейской платформе благодаря заключению партнёрства Bitpay с биржей Bithumb.