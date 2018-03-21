Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Криптовалюта Bitcoin Cash становится популярной среди продавцов

Криптовалюта Bitcoin Cash становится популярной среди продавцов

Сегодня, 17:11
В связи с тем, что криптовалюта Bitcoin Cash (BCH) отныне может использоваться в качестве оплаты за товары и услуги по всему миру, данный тип электронной валюты набирает небывалую популярность среди множества продавцов.

Криптовалюта Bitcoin Cash становится популярной среди продавцов

 

Представители новостного портала news Bitcoin сообщили об успешном внедрении платёжной системы под названием Bitpay, в которой за различные товары и услуги можно рассчитываться криптовалютой BCH. Данная платёжная система поддерживается дебетовыми банковскими карточками Visa. Значительный рост торговцев, использующих платёжную систему Bitpay, был замечен в Европе, США, Азии, а также Южной Америке.

Стоит отметить, что в список поставщиков Bitpay были включены такие именитые компании как: JM Bullion, Newegg, Vodi, Vultr, Heifer International, Namecheap, Wefunder, eGifter, Zeek, Gyft и множество других. Использование BCH будет в значительной степени увеличено благодаря новой южнокорейской платформе благодаря заключению партнёрства Bitpay с биржей Bithumb.
Александр Вест
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