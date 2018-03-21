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| | В ОФК Банке ЦБ ввёл временную администрацию

В ОФК Банке ЦБ ввёл временную администрацию

Сегодня, 16:35
Согласно официальному распоряжению Центробанка РФ, все права по управлению активами кредитной организации ОФК Банк были переданы временной администрации.

В ОФК Банке ЦБ ввёл временную администрацию

 

С сегодняшнего дня в течение трёх месяцев в полную силу вступает мораторий на удовлетворение любых требований кредиторов столичной кредитной организации «Объединённый финансовый капитал». Напомним, на прошлой неделе у представителей ОФК Банка возникли определённые проблемы с финансовыми активами, так как в кредитной организации не могли осуществлять денежные переводы на счета других банков.

В Центральном банке сообщили, что в обязанности временной администрации входит подробный анализ положения финансовой системы ОФК Банка. В данный момент полностью приостановлены все полномочия по управлению финансовыми активами ОФК Банка, ранее принадлежавшие его акционерам, а также органам управления данной кредитной организации.
Александр Вест
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