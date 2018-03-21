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| | Глава Сбербанка оценил уровень закредитованности россиян

Глава Сбербанка оценил уровень закредитованности россиян

Сегодня, 16:31
Глава Сбербанка Герман Греф встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним уровень закредитованности российского населения. Господин Греф заверил, что в ближайшие несколько лет ситуация с кредитами еще не достигнет критичной точки и часть доходов семей, идущая на погашение долгов, еще не слишком велика.

Глава Сбербанка оценил уровень закредитованности россиян

 

Банкир проанализировал уровень дохода домохозяйств в РФ и вычленил сумму, которая выделяется на погашение долговых обязательств перед банками. Он проинформировал, что в ближайшие два года проблема закредитованности не будет стоять остро, но держать руку на пульсе все же необходимо.

Руководитель одного из крупнейших банков РФ сделал такое заявление в ответ на обеспокоенность экспертов в связи с ростом уровня потребительских кредитов. Греф подчеркнул, что двукратный рост ипотечного кредитования является нормой, и никоим образом не свидетельствует об образовании кредитного «пузыря».
Дарья Светозарова
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