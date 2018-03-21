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| | «Газпром» решил взять четыре миллиарда евро в кредит для Украины

«Газпром» решил взять четыре миллиарда евро в кредит для Украины

Сегодня, 14:34
Совет директоров российской корпорации «Газпром» одобрил привлечение кредитных средств на сумму в четыре миллиарда евро. Эти деньги планируется направить на развитие компании и выполнение решения суда Стокгольма.

«Газпром» решил взять четыре миллиарда евро в кредит для Украины

 

Отмечается, что кредит будет взят в текущем году, но сумма не превысит четырех миллиардов. Предположительно, эти деньги пойдут на выполнение постановления Стокгольмского суда, который вынес вердикт о взыскании с российской компании средств в пользу компании «Нафтогаз Украина». Инстанция присудила российской корпорации выплатить украинской стороне 4,63 миллиарда долларов. Судьи решили, что именно такая сумма сможет компенсировать Украине недополученное для транзита «голубое топливо». В то же время Киев должен заплатить за уже поставленный Россией газ. С вычетом украинского долга «Газпром» должен заплатить Киеву более двух с половиной миллиардов долларов

Решение Стокгольмского суда вступило в силу в первый день весны текущего года. За каждый день просрочки российская компания будет обязана заплатить 526 тысяч долларов сверх основной суммы.
Дарья Светозарова
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