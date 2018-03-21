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| | Любимое мороженое Путина вышло в Топ-3 российского рынка

Любимое мороженое Путина вышло в Топ-3 российского рынка

Сегодня, 11:11
Производитель мороженого из Кубани компания «Ренна» до сих пор немного шокирован тем, что мороженое под брендом «Коровка из Кореновки» вышло на второе место в России. Произошло это после того, как данное лакомство уже дважды, как свое любимое, отмечал Владимир Путин.

Любимое мороженое Путина вышло в Топ-3 российского рынка

 

Летом 2017 года в рамках авиационного салона МАКС в подмосковном Жуковском глава государства попробовал пломбир в стаканчике этого производителя и на вопрос журналистов, вкусное ли мороженое, заявил, что искренне рекомендует его.

Второй раз произошел в ходе визита в Национальный центр зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, где Владимир Владимирович еще раз отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное».

Кубанская группа компаний «Ренна», которая является производителем мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», заявила, что данному мороженому после рекомендаций президента удалось выйти на второе место по продажам продукта.

Речь идет о продажах порционного мороженого в стаканчиках, в виде эскимо или же в брикетах. По итогам 2017 года группа «Ренна» смогла нарастить свою долю с 2,3% до 8,9%. В результате «Ренна» вытеснила на третье место одного из крупнейших продавцов продукта совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R «Фронери». Первую позицию продолжает удерживать англо-голландский Unilever.

В союзе мороженщиков России утверждают, что кубанская компания также является одним из лидеров России по производству мороженого, однако долю в союзе уточнять не стали.
Николай Офицеров
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