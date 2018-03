Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост активов TCD

В ближайшие полгода после выхода на ICO криптовалюта Tkeycoin увеличится в 137 раз, прогнозируют эксперты рынка.

Небезосновательно предполагается, что токен TCD вырастет до $453 к концу года. Интерес к криптовалюте будет только расти в течение следующих лет.Tkeycoin DAO – международная децентрализованная платформа. Она разработана для реализации интеллектуальных решений в любой области экономической деятельности. В платформу встроены площадки для разработчиков, собственная платежная система и маркетплейс. Криптовалюту Tkeycoin скоро будут принимать в качестве оплаты различных услуг и товаров как в онлайне, так и в обычных магазинах. Проект готовит свой мульти-блокчейн протокол TBP, математически доказавший способность обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду.Рейтинг наиболее перспективных ICO проектов, которые в течение 2018-2019 годов обещают продемонстрировать уверенный рост, обнародовало недавно независимое аналитическое агентство BitTelelgraf INC. Многие участники криптовалютного рынка (покупатели, продавцы, представители бирж) с нетерпением ждали результатов проведенного специалистами агентства исследования отрасли.В течение следующих двух лет по прогнозам BitTelelgraf INC три активно прогрессирующих платформы смогут составить конкуренцию лидерам криптовалютного рынка Bitcoin, DASH, Эфириум (ETH) и Monero. Речь идет о Tkeycoin DAO, Crowd Machine и Epc Coin. Crowd Machine специализируется на разработке децентрализованных приложений, а одноранговая электронная денежная система Epc Coin основана на криптографии и разработана для онлайн-игр и развлечений. В течение 3-4 лет цена криптовалюты Crowd Machine может закрепиться на уровне $400-$500, а Epc Coin способен за 9 месяцев прибавить $70, а в дальнейшем дорасти до $120.К прогнозам агентства BitTelelgraf INC участники относятся с доверием, поскольку его специалисты провели глубокое исследование динамики высокотехнологичных платформ с децентрализованным обменом криптовалют, не основанных на капитале (благодаря чему криптовалюты имеют неограниченный рынок).Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3576529