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| | Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост активов TCD

Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост активов TCD

Сегодня, 15:52
В ближайшие полгода после выхода на ICO криптовалюта Tkeycoin увеличится в 137 раз, прогнозируют эксперты рынка.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост активов TCD

 


Небезосновательно предполагается, что токен TCD вырастет до $453 к концу года. Интерес к криптовалюте будет только расти в течение следующих лет.

Tkeycoin DAO – международная децентрализованная платформа. Она разработана для реализации интеллектуальных решений в любой области экономической деятельности. В платформу встроены площадки для разработчиков, собственная платежная система и маркетплейс. Криптовалюту Tkeycoin скоро будут принимать в качестве оплаты различных услуг и товаров как в онлайне, так и в обычных магазинах. Проект готовит свой мульти-блокчейн протокол TBP, математически доказавший способность обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду.

Рейтинг наиболее перспективных ICO проектов, которые в течение 2018-2019 годов обещают продемонстрировать уверенный рост, обнародовало недавно независимое аналитическое агентство BitTelelgraf INC. Многие участники криптовалютного рынка (покупатели, продавцы, представители бирж) с нетерпением ждали результатов проведенного специалистами агентства исследования отрасли.

В течение следующих двух лет по прогнозам BitTelelgraf INC три активно прогрессирующих платформы смогут составить конкуренцию лидерам криптовалютного рынка Bitcoin, DASH, Эфириум (ETH) и Monero. Речь идет о Tkeycoin DAO, Crowd Machine и Epc Coin. Crowd Machine специализируется на разработке децентрализованных приложений, а одноранговая электронная денежная система Epc Coin основана на криптографии и разработана для онлайн-игр и развлечений. В течение 3-4 лет цена криптовалюты Crowd Machine может закрепиться на уровне $400-$500, а Epc Coin способен за 9 месяцев прибавить $70, а в дальнейшем дорасти до $120.

К прогнозам агентства BitTelelgraf INC участники относятся с доверием, поскольку его специалисты провели глубокое исследование динамики высокотехнологичных платформ с децентрализованным обменом криптовалют, не основанных на капитале (благодаря чему криптовалюты имеют неограниченный рынок).

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3576529
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