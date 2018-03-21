Владимир Ефимов рассказал о ключевых составляющих реформирования системы госуправления

Эффективное использование внутренних ресурсов является ключевым составляющим процесса реформирования системы государственного управления, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, в своем выступлении на секции форума «Россия – страна возможностей» 15 марта, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В этом аспекте московскую модель управления можно рассматривать, как эталонную, отметил Ефимов. «Город изначально оформил стратегические задачи развития, оптимизировал процессы по их реализации и подобрал квалифицированный персонал», - пояснил он.

Как отмечается в сообщении Департамента экономической политики и развития города, ряд структур Правительства Москвы в ходе оптимизации претерпел значительное сокращение числа сотрудников – почти на треть. Однако, благодаря правильной постановке задач, оптимизации процесса и сокращению бюрократических препон, нагрузки на оставшуюся часть персонала не произошло. А вот высвобожденные средства были использованы в качестве дополнительной мотивации оставшихся кадров в виде повышения зарплат, как управленцев, так и рядовых специалистов.



