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| | Эксперты: На квартиру в новостройке в Москве семье нужно копить больше 9 лет

Эксперты: На квартиру в новостройке в Москве семье нужно копить больше 9 лет

Сегодня, 17:50
Специалисты риелторской компании «Метриум» сделали аналитическое исследование, которое показало, что московская семья со средним заработком сможет накопить денежные средства на новую квартиру в новостройке только через девять лет и шесть месяцев.

Эксперты: На квартиру в новостройке в Москве семье нужно копить больше 9 лет

 

Чтобы вычислить примерное количество времени, которое понадобиться для накопления денег на недвижимость, специалисты соотнесли доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки данной недвижимости. Эксперты подсчитали, что в прошлом году семья со средним доходом заработала примерно 905 тысяч рублей. Стоимость квартиры площадью чуть меньше 60 квадратных метров составляет приблизительно 8,8 млн рублей. Затем специалисты разделили стоимость квартиры на доход, в итоге получилось, что на новую квартиру семье придется собирать девять лет и шесть месяцев.

Отметим, что по сравнению с 2016 годом, доступность жилья немного снизилась. Однако, если сравнивать с докризисными годами, жилье в новостройке стало намного доступнее. В то время семье пришлось бы собирать на квартиру больше 10 лет.
Анна Котова
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