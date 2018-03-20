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| | За 2017 год рекламный рынок в России вырос на 14%

За 2017 год рекламный рынок в России вырос на 14%

Сегодня, 15:32
В сегменте российского рекламного бизнеса в прошедшем году наблюдался существенный рост, считают эксперты. Благодаря возможностям интернета и телевидения рекламный рынок увеличился на 14%.

За 2017 год рекламный рынок в России вырос на 14%

 

Аналитики сообщают, что в сегменте российского рекламного бизнеса наблюдается существенный рост – он увеличился на 14% за 2017 год. Это произошло благодаря возможностям, которые предоставляет интернет, а также телевидение. В прошедшем году рекламодатели потратили свыше 417 млрд рублей для продвижения собственных товаров и услуг.

В третьем квартале 2017 года интернет смог обогнать телевидение по количеству прибыли от рекламы – она составила 41 млрд руб. Однако, уже в четвертом телевещание вернуло себе свое лидерство в вопросах рекламы – прибыль телевидения составила 51,3 млрд рублей.

Наименьшие доходы от рекламы у радиовещателей. Наблюдается падение дохода от рекламных сделок и в печатных изданиях – в прошедшем году показатель падения достиг 8%.
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