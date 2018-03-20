В Петербурге хотят удвоить налоги на букмекерские конторы к ЧМ-2018

Глава фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Александр Тетердинко внес в парламент инициативу о повышении вдвое налогов на букмекерские конторы в городе к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Виктория Озерова

Власти Петербурга рассматривают возможность увеличения налогов для букмекеров в два раза к мундиалю 2018. Автором соответствующего проекта выступил единоросс Александр Тетердинко. Депутат уточнил, что этот проект может быть принят в соответствии с поправками в Налоговом кодексе РФ. Парламентарий предложил взимать каждый месяц с игровых пунктов 14 тысяч рублей, налог для процессинговых центров может составить от 250 до 3 миллионов рублей в зависимости от их видов. Таким образом Тетердинко намеревается привлечь в городскую казну около 50 миллионов рублей за год.Следует отметить, что на данный момент в Северной столице действует более 200 игровых пунктов, а также 3 процессинговых организации.