В Москве растет объем продаж новых легковых авто

Лидер столичного ДЭПИР В.Ефимов объявил, что в главном городе Российской Федерации поступательно растет объем продаж новых легковых авто. По его словам, за январь-февраль текущего года объем таких продаж вырос на 8,7% (если сравнивать с тем же периодом на старте минувшего года). Темпы автопродаж столичным жителям выше, чем в 2017 г., по итогам которого рост достиг отметки в 2,1%, — отметил министр. Об этом рассказывает портал Прайм.

Ранее представители управления ГИБДД по Москве отмечали, что увеличение числа регистраций новых легковых авто на общероссийском рынке впервые за последние пять лет произошло только в 2017-м году. Тогда как в главном городе страны такая динамика проявилась уже в 2016-м году.

Следует добавить, что столичный авторынок отличается от общероссийского, как количественно, так и качественно. В прошлом году в Москве лидерами продаж стали авто и бренды средней ценовой категории, а на общероссийском рынке — машины из бюджетного ценового сегмента.