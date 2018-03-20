В Москве растет объем продаж новых легковых авто

Лидер столичного ДЭПИР В.Ефимов объявил, что в главном городе Российской Федерации поступательно растет объем продаж новых легковых авто. По его словам, за январь-февраль текущего года объем таких продаж вырос на 8,7% (если сравнивать с тем же периодом на старте минувшего года). Темпы автопродаж столичным жителям выше, чем в 2017 г., по итогам которого рост достиг отметки в 2,1%, — отметил министр. Об этом рассказывает портал Прайм.
Следует добавить, что столичный авторынок отличается от общероссийского, как количественно, так и качественно. В прошлом году в Москве лидерами продаж стали авто и бренды средней ценовой категории, а на общероссийском рынке — машины из бюджетного ценового сегмента.