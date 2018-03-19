В Москве и Петербурге снизились цены на элитную недвижимость

Консалтинговые специалисты информируют о снижении рыночной стоимости на жилье в Москве – спад около 9%. Цены на недвижимость Петербурга снизились на 7%.

Специалисты в сфере консалтинга сообщают о снижении стоимости приобретения квартиры в Москве на 9%, а в Петербурге на 7%. В мировой динамике цен Петербург на 92-м месте, в то время как Москва на 98-й позиции.Аналитики связывают снижение цен на недвижимость и падение цен на нефть. Также среди причин падения цен на жилье в столице может быть выход на рынок большого количества новых проектов, что изменяет структуру предложения.Цены на жилье могут снижаться, если компания-застройщик испытывает затруднения с продажей готовой недвижимости. В то же время цены на качественные и интересные проекты показывают рост.Лидером по росту цен в мире стал город Гуанчжоу в Китае – за год показатель прироста 27,4%. Второе место досталось Кейптауну с 20% приростом, а третье Аспену с 19% увеличением годовой прибыли.