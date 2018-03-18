В Башкирии упала цена на мясо, яйца и сахар

Администрация Башкирии опубликовала статистику стоимости товаров и уровня инфляции. В республике цена на мясо снизилась на 0,4%, яйца можно приобрести на 3,7% дешевле, чем прежде, а за сахар придется отдать на 1,3% меньше, нежели раньше.

Домбровский Сергей

Показатель инфляции в Башкирии равняется 0,4%. Помимо указанных выше товаров, подешевели жиры, колбасные изделия, мука, бобовые, макароны, спиртные напитки и масло. Однако есть и ложка дегтя в бочке меда. В республике подорожали батон, молочные продукты, овощи и фрукты. Руководители региона отмечают положительные тенденции, наметившиеся в стране и Башкирии. Продуктовая кошелка из 33 товаров стоит в республике 3,52 тысячи рублей.Банк России прежде сообщал, темп инфляции в регионе составил 1,6%, в то время как в России он равняется 2,5%. Данный показатель является своеобразным рекордом, поскольку в прошлом представлял собой более существенную величину, но усилиями опытных управленцев его удалось снизить до вполне приемлемых размеров.