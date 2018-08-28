Умер актер из фильма «Ермак» Анатолий Кирков

Всего знаменитый актер сыграл свыше 80 различных ролей.

На 70-ом году жизни скончался актер из Алтайского драматического театра - Анатолий Кирков. Мужчину можно знать по роли в кинокартине «Ермак». О печальной новости сообщают в пресс-службе театра.

Смерть наступила из-за тяжелого заболевания. Актер всю жизнь работал в театре им. Василия Шукшина. В ведомстве драмтеатра отметили, что Киркову оставалось всего 2 месяца до 70-летия. 29 августа пройдет панихида, где можно попрощаться со знаменитостью. Похороны пройдут в Барнауле на Михайловском кладбище. Актер отдал 35 лет театру, сыграв в нем около 80 ролей. В этом же учреждении культуры проработал и его сын.

В 1990 году Анатолий Кирков был приглашен на съемки фильма под названием «Ермак». Мужчина не знал, что кинокартина получит такое признание. Киркова поставили на роль друга и помощника главного героя.