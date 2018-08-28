Первые кадры финального сезона «Карточного домика» появились в Сети

Снимки обнародовал стрим-сервис Netflix. Премьера первого эпизода сериала пройдет в конце осени.

Осенью прошедшего года поклонников сериала «Карточный домик» создатели заставили поволноваться за его судьбу: с проекта в связи с секс-скандалом уволили Кевина Спейси, и съемки следующего сезона оказались под вопросом. Но вскоре работа над сериалом продолжилась с новыми актерами Дайаной Лэйн и Грегом Кинниром, которые сыграют брата и сестру Билла и Анну Шепард – наследников Shepherd Unlimited.

Как сценаристы обошлись без персонажа Спейси, пока неизвестно, но в конце пятого сезона правление США его персонаж передал своей жене Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт. Следует отметить, что увольнение Кевина Спейси все-таки серьезно повлияло на сериал, так как его создатели объявили, что шестой сезон «Карточного домика» станет последним.

Недавно в Сети появились первые кадры финального сезона сериала. Их обнародовал стрим-сервис Netflix. На снимках появилась властная Клэр Андервуд с «новичками» сериала. Создатели также рассказали, что шестой сезон будет короче остальных: в нем будет всего восемь серий. Показ первого эпизода назначен на 2 ноября текущего года.

Виктория Озерова