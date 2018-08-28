«С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье

Молодой человек ошарашил поклонников и друзей своими сторис в Instagram.

Молодой актер, сын Олега Табакова Павел утверждает, что не помнит, почему очнулся в Подмосковье и как он здесь оказался. В своем Instagram парень разместил несколько сторис, в которых интересуется, почему он проснулся на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. Для пущей убедительности того, что он не выдумывает, он также опубликовал скриншот с геолокацией в Московской области.

«Серьезно, с кем я выпивал?», - обращается в сторис Павел, также попросив рассказать его, что было вчера и почему он сейчас на переправе. Павел Табаков – сын легенды российского кинематографа Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной. Также у него растет маленькая сестра Мария. Молодой человек играл на сцене МХТ имени Чехова, также некоторые знают его по фильмам «Звезда», «Дуэлянт» и «Орлеан».

Поклонники на сторонних ресурсах стали обсуждать, что Павел подобными выходками порочит честь умершего отца и подает дурной пример для подражания своей маленькой сестре. Многие также отметили, что ему следует больше времени уделять творчеству, чем тусовкам и пьянкам с друзьями.

Николай Офицеров