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| | «С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье

«С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье

Сегодня, 18:05

Молодой человек ошарашил поклонников и друзей своими сторис в Instagram.

 

Молодой актер, сын Олега Табакова Павел утверждает, что не помнит, почему очнулся в Подмосковье и как он здесь оказался. В своем Instagram парень разместил несколько сторис, в которых интересуется, почему он проснулся на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. Для пущей убедительности того, что он не выдумывает, он также опубликовал скриншот с геолокацией в Московской области.

«Серьезно, с кем я выпивал?», - обращается в сторис Павел, также попросив рассказать его, что было вчера и почему он сейчас на переправе. Павел Табаков – сын легенды российского кинематографа Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной. Также у него растет маленькая сестра Мария. Молодой человек играл на сцене МХТ имени Чехова, также некоторые знают его по фильмам «Звезда», «Дуэлянт» и «Орлеан».

Поклонники на сторонних ресурсах стали обсуждать, что Павел подобными выходками порочит честь умершего отца и подает дурной пример для подражания своей маленькой сестре. Многие также отметили, что ему следует больше времени уделять творчеству, чем тусовкам и пьянкам с друзьями.


Николай Офицеров

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