HBO выкупили право на показ российского фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Режиссером картины является Анна Меликян, а ответственным за данную сделку выступает европейское подразделение телесети.

«HBO Europe занимается закупкой контента для каналов телесети в большинстве ключевых регионов Восточной и Центральной Европы. Мы надеемся на то, что фильм сможет оказаться в эфире уже в сентябре», - заявила Алиса Столярова, главный куратор направления независимого кино компании Russian World Vision.

Ранее права на выпуск сиквела альманаха «Про любовь. Только для взрослых» покупали также другие европейские кинокомпании. Некоторые делали это для демонстрации в рамках фестивалей, другие непосредственно для проката.

Комедия «Про любовь. Только для взрослых» является второй частью кинотрилогии. В российском прокате она оказалась в сентябре 2017 года. Главные роли в ней исполнили Джон Малкович, Бондарчук, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Ингеборга Дапкунайте и другие. В качестве режиссеров выступает Резо Гигинеишвили, Павел Руминов, Наталья Меркулова и другие.

HBO Europe уже не в первый раз сотрудничает с российским кинематографом и хорошо знает, что он, в последнее время, выдает все более качественный продукт. Год назад канал купил права на показ картин «Тряпичный союз» Михаила Местецкого и «Холодный фронт» Романа Волобуева.

Николай Офицеров