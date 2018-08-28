На 60-м году ушел из жизни актер сериала «Убойная сила» Тоомас Креэн

Точные причины смерти артиста пока неизвестны.

Пресс-центр Эстонского государственного кукольного театра проинформировал, что на 60-м году ушел из жизни известный в стране актер Тоомас Креэн. Причины его смерти не разглашаются, но зарубежные информагентства сообщили, что в последние оды артист страдал от серьезной болезни. О дате и месте прощания с актером пока неизвестно, родные звезды сообщат об этом позже. Следует отметить, что Тоомас Креэн в 1982 году окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории под предводительством Аарне Юкскюла. Он постоянно работал в Эстонском национальном кукольном театре, но часто играл и в кино. Российским зрителям он запомнился как актер сериалов «Убойная сила» и «Исаев».

Напомним, что 12 августа скончался еще один актер сериала «Убойная сила». Анатолий Узденский ушел из жизни на 67-м году.

Виктория Озерова