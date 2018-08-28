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| | Алек Болдуин появится в новом фильме про Джокера в роли отца Бэтмена

Алек Болдуин появится в новом фильме про Джокера в роли отца Бэтмена

Сегодня, 14:03

60-летний актер подписал контракт с Warner Brothers. Съемки картины стартуют уже в следующем месяце.

 

Журнал Variety проинформировал, что в новом фильме про Джокера появится еще один известный актер Алек Болдуин. 60-летний трехкратный обладатель «Золотого глобуса» сыграет в картине роль отца Бэтмена. Издание уточняет, что актер уже подписал контракт с компанией Warner Brothers, а съемки стартуют в следующем месяце. Ранее СМИ стало известно, что новый фильм о знаменитом злодее «Джокер» снимет режиссер Тодд Филипс, известный по своей работе над картиной «Мальчишник в Вегасе». Главного антагониста в киноленте сыграет Хоакин Феникс, также предполагается, что к актерскому составу присоединится Роберт де Ниро в роли ведущего ток-шоу, который повлияет на формирование личности Джокера. Тодд Филипс рассказал, что его фильм о злодее будет в большей степени психологической и драматической, но с долей экшена.

Напомним, что мировая премьера фильма «Джокер» назначена на октябрь следующего года.


Виктория Озерова

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