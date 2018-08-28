В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети

Режиссеры обещают, что в финальном сезоне «Игры престолов» будет весьма непредсказуемый сценарий. Однако в соцсетях уже обнаружили интересный момент, который говорить о возвращении одного мертвого персонажа.

Пользователи соцсети Reddit рассказали, что во время просторного просмотра сериала они обнаружили интересный факт, это и натолкнуло фанатов на мысль, что может воскреснуть популярный персонах. Поклонники утверждают, что в восьмом сезоне вернется покойный муж Дейенерис Таргариен - Кхал Дрого.

Об этом говорит десятая серия второго сезона, когда у Матери драконов было предзнаменование, где она видит Железный трон. В видении Дейенерис потянулась к нему, но затем решила пойти к северу от стены и обнаружила там Кхал Дрого с их сыном. Однако другие поклонники не так трактуют предзнаменование, утверждая, что это Дейенерис присоединится к мертвому мужу.

Светлана Славянская