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| | В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети

В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети

Сегодня, 12:14

Режиссеры обещают, что в финальном сезоне «Игры престолов» будет весьма непредсказуемый сценарий. Однако в соцсетях уже обнаружили интересный момент, который говорить о возвращении одного мертвого персонажа.

Пользователи соцсети Reddit рассказали, что во время просторного просмотра сериала они обнаружили интересный факт, это и натолкнуло фанатов на мысль, что может воскреснуть популярный персонах. Поклонники утверждают, что в восьмом сезоне вернется покойный муж Дейенерис Таргариен - Кхал Дрого.

Об этом говорит десятая серия второго сезона, когда у Матери драконов было предзнаменование, где она видит Железный трон. В видении Дейенерис потянулась к нему, но затем решила пойти к северу от стены и обнаружила там Кхал Дрого с их сыном. Однако другие поклонники не так трактуют предзнаменование, утверждая, что это Дейенерис присоединится к мертвому мужу.


Светлана Славянская

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