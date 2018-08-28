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| | «Там будут играть мои друзья»: Михаил Боярский возвращается в «Гардемарины»

«Там будут играть мои друзья»: Михаил Боярский возвращается в «Гардемарины»

Сегодня, 10:28

Народный артист РСФСР в четвертой части известной картины сыграет роль погибшего в предыдущем эпизоде шевалье де Брильи.

 

На днях стало известно, что всеми любимый актер Михаил Боярский возвращается в кинокартину о приключениях гардемаринов, продолжение которой снимет режиссер Светлана Дружинина. В четвертой части артист воплотиться в шевалье де Брильи, погибшего в третьей серии. Боярский заявил, что «Гардемарины» уже начали снимать, и он задействован в новом проекте. Актер добавил, что он не смог отказаться от предложения Дружининой. Больше всего Михаила Боярского интересует конечный результат – он с нетерпением ждет выхода пока что еще не снятого фильма. Кроме того, Боярский очень рад тому, что его давние коллеги по фильму тоже задействованы в четвертом эпизоде: «Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян».

Съемки картины начались 25 августа. По замыслу режиссера, действия фильма будут разворачиваться в 1787 году, в разгар русско-турецкой войны. Дружинина отметила, что в киноленте снимутся почти все актеры, известные зрителям по предыдущим частям. Минкультуры еще в июне выделило средства для съемок продолжения «Гардемарин».


Мирослава Донцова

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