«Кино перед ней в долгу»: Звезда «Глухаря» поздравил Раневскую с днём рождения

По словам Максима Аверина, то, что праздник выпал именно на день кино, можно считать жестокой иронией.

«Это всё равно, что трагику умереть первого апреля», - отметил звезда «Глухаря». По словам актёра, Раневскую можно по праву считать великой, хотя судьба у неё была не самой лучшей. Сыгравшая огромное количество интересных эпизодических ролей, она стала видной личностью мирового кинематографа после Розы Скороход в «Мечте» 1941 года.

«Кино перед ней в страшном долгу», - подчеркнул Аверин. По его словам, у Фаины Раневской оказалось «Ходынское поле» несыгранных ролей, и она нередко приносила «бессмысленные и напрасные жертвы». «У самой смешной актрисы на свете была самая грустная судьба, - подытожил звезда «Глухаря, отметив, что ему хотелось бы видеть кино действительно самым важным в искусстве, а также живым. Стоит отметить, что с днём рождения великую актрису чествуют в разных уголках России. Например, в Самаре её поздравили, решив устроить киновечер памяти Фаины Раневской.

Ирина Летинская