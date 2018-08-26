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| | Скончался солист группы We Came as Romans

Скончался солист группы We Came as Romans

Сегодня, 17:56

Трагедия произошла 25 августа. Смерть настигла музыканта на 29 году жизни. О кончине Кайла Павон проинформировали его коллеги по музыкальной группе.

В соцсети Twitter участники коллектива We Came as Romans опубликовали сообщение о кончине их солиста. Они также написали, что со смертью Кайла музыкальная индустрия лишилась одного из великих своих представителей. Данная трагедия шокировала друзей. Однако музыканты не стали распространяться о причине смерти исполнителя. По данным одного из местных изданий, Кайла Павон доставили в больницу 19 августа, а 25 августа он ушел из жизни. Причину смерти определит экспертиза по токсикологии.

Напоминаем, что музыкальная группа We Came as Romans была основана в 2007 году в Мичигане США. Коллектив стал знаменитым благодаря композициям Hope, The World I Used to Know и I Knew You Were Trouble. За все время группа записала пять альбомов.


Анна Котова
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