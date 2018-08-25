Напоминает Сербию: Город Чуфут-Кале посетил Кустурица

Кинорежиссер также заявил, что на полуострове обязательно побывает еще раз, так как его природа всколыхнула воспоминания о Сербии.

Выступление знаменитого режиссера Эмира Кустурица проходило в подвальном помещении караимской усадьбы XVII века. Организатор поездки поведал, что знаменитость в этот раз решил получше посмотреть Крым, побывал в Бахчисарае, в пещерном городе Чуфут-Кале. Помимо посещения исторических мест, музыканты попробовали местную кухню. Сам Кустурица сообщил, что природа полуострова напомнила ему Сербию. Также кинорежиссер добавил, что было бы неплохо устроить историческую реконструкцию, чтобы показать многим, как народ жил в давние времена. Вечером Эмир вместе со своей группой дали небольшой концерт в Ялте в честь нового альбома.

До этого Эмир Кустурица заявил, что он поддерживает народ в желании присоединиться к России, а также решил организовать в Крыму один из своих проектов.

Анна Котова