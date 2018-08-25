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| | Девушка-стример нарисовала костюм Мисс Марвел на голом теле в прямом эфире

Девушка-стример нарисовала костюм Мисс Марвел на голом теле в прямом эфире

Сегодня, 19:37

Компания Marvel Comics собирается выпустить новый фильм. В честь этого события очаровательная поклонница обнажилась перед камерой.

 

Девушка-стример нарисовала костюм Мисс Марвел – одной из героинь Вселенной Marvel на голом теле в прямом эфире перед глазами множества подписчиков. Дама самостоятельно изучает живопись. Она намерена сделать рисование своей основной профессией, поскольку убеждена, что родилась для этого. Девушка-стример любит экспериментировать с макияжем и красками для тела. Живопись вдохновляет леди на совершение великих дел. Когда мадам занимается рисованием, то испытывает непередаваемое словами наслаждение. Только в такие моменты она ощущает себя счастливой и желает всем испытать такие чувства.

 

Знакомые часто хвалят девушку за талант. Из-за их слов молодая поклонница творчества Marvel Comics решилась разрисовать себя прямо на глазах у юзеров и превратиться в Мисс Марвел. Этим именем называют нескольких персонажей из комиксов американской компании.


Домбровский Сергей
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