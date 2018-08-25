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| | Том Харди заключил контракт на съемку трех фильмов о Веноме

Том Харди заключил контракт на съемку трех фильмов о Веноме

Сегодня, 20:13

Актер поделился информацией в рамках интервью изданию Total Film Magazine. При этом он подчеркнул, что все зависит от реакции зрителей на первую картину.

 

Том Харди, исполнивший роль героя-антагониста Венома из киновселенной Marvel в одноименной картине, сообщил о дальнейшей судьбе персонажа, которая напрямую зависит от восприятия зрителей.

Актер подписал контракты на съемку еще трех картин о главном противнике знаменитого Человека-паука, однако вопрос до сих пор остается открытым, поскольку режиссер начнет снимать продолжение, только если первая часть удостоится солидных сборов в кинотеатрах и массового положительного отклика от зрителей.

Сам Том Харди с удовольствием исполнил роль Эдди Брока и его альтэрэго Венома, считая фильм интересным и достойным продолжения. По его словам, съемочная бригада готова к «созданию самостоятельной вселенной». Более того, сейчас не имеет значение, что бы «впоследствии хотела создать Sony, ведь это точка опоры».


Пойда Анна
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