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| | Съемки «Стражи галактики 3» отложили на неопределенный срок

Съемки «Стражи галактики 3» отложили на неопределенный срок

Сегодня, 15:27

Мотивом для такого решения стало увольнение режиссера фильма Джеймса Ганна. На его место пока никого не нашли.

Компания Disney и Marvel Studios отложила съемки третьей части фильма «Стражи галактики» на неопределенный срок. Дело в том, что режиссера Джеймса Ганна, который работал над картинами, уволили, а коллектив решили распустить, так как нового профессионала не нашли. Отметим, что начало работы было запланировано на осень нынешнего года, а сами съемки должны были начаться в следующем году. Причиной увольнения режиссера стали провокационные посты, которые сам режиссер размещал в Twitter с 2008 года по 2011 год. В своих публикациях Джеймс Ганн шутил по поводу педофилии, изнасилования и СПИДа. Через время актерский коллектив ленты «Стражи галактики» встал на защищу режиссера.

Напоминаем, что «Стражи галактики» появились на больших экранах в 2014 году, а вторая часть данной картины в 2017 году. Премьера третьей части ленты была запланирована на 2020 год, однако пока из-за сложившейся ситуации не известно изменится ли дата показа.


Анна Котова
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