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| | Звезда «Властелина колец» Монаган снимется в новых «Звездных войнах»

Звезда «Властелина колец» Монаган снимется в новых «Звездных войнах»

Сегодня, 05:40

Актер в усиленном режиме проводит время на съемочной площадке.

 

Звезда «Властелина колец» Доминик Монаган выступит актером в новом эпизоде популярной саги «Звездные войны», о чём сообщает The Hollywood Reporter. Актер, по большей части, получил роль в девятых «Звездных войнах» из-за давнего знакомства с режиссером фильма - Джей Джей Абрамсом. Когда-то мужчины совместно создавали кинокартину «Остаться в живых», благодаря которой Монагана наградили премией «Сатурн» за лучшую игру актера второго плана.

Также в саге покажут Кэрри Фишер, погибшую в 2016 году. Она, как ранее, выступит в роли принцессы Леи. Эксперты не намерены создавать образ актрисы через новейшие компьютерные технологии, они возьмут отснятый для седьмого эпизода франшизы материал и смонтируют для нового фильма.


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