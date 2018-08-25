Продюссер Disney поможет Netflix конкурировать с крупными студиями

Ряд провальных картин сказался на популярности и успехе Netflix. Однако компания намерена реабилитироваться с помощью продюсера Disney.

Тендо Нагенда связан с такими картинами, как «Красавица и Чудовище», «Дамбо» и «Излом времени», однако работать ему приходилось под руководством, а не самостоятельно. Также он принял участие в экранизации эпоса «Мулан», выход которого состоится весной 2020 года. В компании Disney продюсер проработал восемь с половиной лет, показав себя с лучшей стороны.

Компания Netflix считает, что Тендо станет прекрасной возможностью вернуть себе популярность и исправить ошибки, совершенные ранее. Эти действия могут стать шагом к успешному конкурированию с крупными студиями. Также его переход может стать серьезной утратой для Disney, так как многие воспринимают продюсера как восходящую звезду.

Пользователи Сети отмечают, что Тендо Нагенда поможет Netflix выдвинуться вперёд, а многие из них считают его лучшим продюсером на данный момент.

Соломон Эспи