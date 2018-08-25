Зоозащитники призывают бойкотировать садистский фильм «Сердце мира»

По мнению зоозащитников, животные в России лишены абсолютно всех прав, а настоящих живодёров не наказывают по заслугам.

Российско-литовский художественный фильм Натальи Мещаниновой стал настоящим триумфатором на сочинском кинофестивале «Кинотавр». Сюжет картины вертится вокруг ветеринара Егора, работающего на тренировочной станции для охотничьих собак. Он натравливает своих питомцев на козлят, гусей, барсуков, лисиц и даже оленей. По мнению зоозащитников, эти кадры несут в себе особую жестокость.

В кинотеатрах фильм появится уже 27 сентября, однако зоозащитники призывают всех неравнодушных отказаться от похода в кинотеатр и присоединится к бойкоту и протестным акциям. По мнению зоозащитников, садистский фильм показывает жестокую российскую реальность, где у животных нет никаких прав, а мощное браконьерское лобби препятствует принятию закона «Об ответственном обращении с животными».

Яна Белова