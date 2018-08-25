Брянскому художественному музейно-выставочному центру исполнилось 50 лет

Торжества, посвященные юбилею, уже начались.

Праздновать это событие все причастные к празднику будут целый месяц. За 50 лет, которые просуществовал Брянский художественно-выставочный, в нем прошли сотни выставок и творческих встреч. Архивы музейно-выставочного центра насчитывают, по меньшей мере, 10 тысяч экземпляров, имеющих отношение к культурной сфере: живописные полотна, народные игрушки, скульптуры.

Организаторы праздничных мероприятий заявили, что все визитеры музея, которые посетят его в этот месяц, получат уникальный шанс полюбоваться редкими экспонатами и масштабными выставками профессионального искусства и творчеством народных умельцев.

Дарья Светозарова