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От редактора

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| | Брянскому художественному музейно-выставочному центру исполнилось 50 лет

Брянскому художественному музейно-выставочному центру исполнилось 50 лет

Сегодня, 05:20

Торжества, посвященные юбилею, уже начались.

 

Праздновать это событие все причастные к празднику будут целый месяц. За 50 лет, которые просуществовал Брянский художественно-выставочный, в нем прошли сотни выставок и творческих встреч. Архивы музейно-выставочного центра насчитывают, по меньшей мере, 10 тысяч экземпляров, имеющих отношение к культурной сфере: живописные полотна, народные игрушки, скульптуры.

Организаторы праздничных мероприятий заявили, что все визитеры музея, которые посетят его в этот месяц, получат уникальный шанс полюбоваться редкими экспонатами и масштабными выставками профессионального искусства и творчеством народных умельцев.


Дарья Светозарова
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