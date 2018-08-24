Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | В новом сезоне «Американской истории ужасов» воскресили Бриттон и МакДермотта

В новом сезоне «Американской истории ужасов» воскресили Бриттон и МакДермотта

Сегодня, 18:23

Звездам первого сезона доверили снова играть супружескую пару. На экране они вернутся в эпизоде «Апокалипсис».

 

В первом сезоне долгоиграющего «ужастика» они сыграли в серии, посвященной дому с привидениями. В результате сражения с призраками Вивьен и Бенджамин Хармоны не выжили, но для участия в новом сезоне «Американской истории ужасов» их воскресили. Бриттон и МакДермотт приглашены для съмок в свежем сюжете. Очередной сезон хоррора посвящен историям «Дома-убийцы» и «Шабаша», рассказывающего про ведьминский ковен.

Также поклонников ожидает возвращение Сары Полсон, Эвана Петерса, Таисса Фармига, Лили Рэйб, Эммы Робертс и Кэти Бэйтс. премьера нового сезона ожидается уже в середине первого осеннего месяца. Отмечается, что в проекте продолжат участие все сериальные ведьмы, кроме выбывшей Джессики Лэнг.


Дарья Светозарова
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