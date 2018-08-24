В новом сезоне «Американской истории ужасов» воскресили Бриттон и МакДермотта

Звездам первого сезона доверили снова играть супружескую пару. На экране они вернутся в эпизоде «Апокалипсис».

В первом сезоне долгоиграющего «ужастика» они сыграли в серии, посвященной дому с привидениями. В результате сражения с призраками Вивьен и Бенджамин Хармоны не выжили, но для участия в новом сезоне «Американской истории ужасов» их воскресили. Бриттон и МакДермотт приглашены для съмок в свежем сюжете. Очередной сезон хоррора посвящен историям «Дома-убийцы» и «Шабаша», рассказывающего про ведьминский ковен.

Также поклонников ожидает возвращение Сары Полсон, Эвана Петерса, Таисса Фармига, Лили Рэйб, Эммы Робертс и Кэти Бэйтс. премьера нового сезона ожидается уже в середине первого осеннего месяца. Отмечается, что в проекте продолжат участие все сериальные ведьмы, кроме выбывшей Джессики Лэнг.

Дарья Светозарова