Раритетные рукописи Виктора Цоя выставили на продажу в Петербурге

Появился данный уникальный для почитателей творчества группы «Кино» лот на Avito. Его автором стал некий Дмитрий.

В описании к лоту говорится о том, что к продаже предлагаются документы, рукописи стихов с рукотворными рисунками Виктора Цоя, а также личная записная книжка лидера знаменитой рок-группы. Отмечается, варианты некоторых песен нигде не издавались, а текст песни «Перемен» и вовсе изложен в неопубликованном первоначальном варианте.

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На вопрос журналистов, а откуда, собственно, у него взялись столь ценные экземпляры творчества Виктора Цой, выставивший их на продажу житель Петербурга заявил, что знал его лично и иногда заходил к нему в гости «побренчать на гитаре». Записную книжку и рукописи сам Виктор Цой якобы забыл у автора поста. Найдены они были спустя несколько лет, мирно лежащими за холодильником, уже после того как их хозяин трагически погиб.

Объявление появилось на Avito еще в среду, 22 августа, однако исчезло из общего доступа уже на следующий день. Владелец раритета утверждает, что подписал договор с представителями аукционного дома «Литфонд», после чего передал документы туда. В сентябре, заявил Дмитрий, записи появятся на аукционе в Москве, причем стартовая цена за лот составит не менее 3 миллионов рублей.

Николай Офицеров