Звезда «Игры престолов» сыграл полковника Сандерса в рекламе KFС

Сеть ресторанов быстрого питания рекламировала новый продукт – сэндвич с двойной порцией курицы.

Звезда популярного сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнсон сыграл роль символа KFС полковника Сандерса в новой рекламе. Спортсмен и актер из Исландии получил огромную популярность после исполненной им роли Григора «Горы» Клигана в фэнтезийном сериале. В роли основателя сети кафе быстрого питания он участвовал в вымышленном шоу, в рамках которого, ему нужно было поставить новый рекорд.

Стоит заметить, что в 2018 году Бьёрнсон первые получил первое место в соревнованиях на звание World's Strongest Man («Самый сильный человек планеты»), а также первое место в соревновании, основанном Арнольдом Шварценегером Arnold Strongman Classic, а, помимо всего этого, уже в четвертый раз заполучил первенство в соревнованиях Europe's Strongest Man («Самый сильный человек Европы»). Кроме того, спортсмен снимается не только в рекламе, но и таких фильмах как «Зона 261», «Кикбоксер», «Дьявольские дела».