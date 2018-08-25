Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Звезда «Игры престолов» сыграл полковника Сандерса в рекламе KFС

Звезда «Игры престолов» сыграл полковника Сандерса в рекламе KFС

Сегодня, 01:30

Сеть ресторанов быстрого питания рекламировала новый продукт – сэндвич с двойной порцией курицы.

 Звезда популярного сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнсон сыграл роль символа KFС полковника Сандерса в новой рекламе. Спортсмен и актер из Исландии получил огромную популярность после исполненной им роли Григора «Горы» Клигана в фэнтезийном сериале. В роли основателя сети кафе быстрого питания он участвовал в вымышленном шоу, в рамках которого, ему нужно было поставить новый рекорд.

Стоит заметить, что в 2018 году Бьёрнсон первые получил первое место в соревнованиях на звание World's Strongest Man («Самый сильный человек планеты»), а также первое место в соревновании, основанном Арнольдом Шварценегером Arnold Strongman Classic, а, помимо всего этого, уже в четвертый раз заполучил первенство в соревнованиях Europe's Strongest Man («Самый сильный человек Европы»). Кроме того, спортсмен снимается не только в рекламе, но и таких фильмах как «Зона 261», «Кикбоксер», «Дьявольские дела».


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